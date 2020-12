Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 09:50 Uhr

Hermeskeil (ots). In der Zeit von Dienstag, 25.08.2020,21:30 Uhr bis Mittwoch, 26.08.2020, 05:30 Uhr, haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz des St. -Josef- Krankenhauses in 54411 Hermeskeil die Scheibe eines PKW eingeschlagen und den im Fahrzeug befindlichen Geldbeutel entwendet. In diesem befand sich neben Karten und Ausweisen ein geringer Geldbetrag. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.



Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Tel: 06503/9151-0



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503/91510

pihermeskeil@polizei.rlp.de



