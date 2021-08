Pkw-Aufbruch

Am Donnerstag, den 19.08.2021, im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr bis 19:45 Uhr, wurde im Bereich der Zufahrtsstraße zum Feriendorf Landal in Saarburg durch bisher unbekannte Täter die Seitenscheibe eines dort geparkten Pkw eingeschlagen und eine im Innenraum befindliche schwarze Lederhandtasche samt Inhalt entwendet.

Darin enthalten waren diverse Dokumente und eine dreistellige Menge an Bargeld.

Das Fahrzeug, ein weinroter Mercedes Vito, befand sich auf einem Waldweg, welcher unmittelbar an der 2. Serpentine der Straße „In den Urlaub“ Richtung Landal Park angrenzt. Die Polizeiinspektion Saarburg hat die Ermittlungen übernommen. Am eingeschlagenen Fenster konnten DNA-Spuren und Fingerabdrücke gesichert werden.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der o.a. Dienststelle unter Tel. 06581/9155-0 zu melden.



