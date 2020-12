Idar-Oberstein

PKW wird in der Hauptstraße beschädigt

Im Zeitraum vom 06.12.2020, 07:00 Uhr bis zum 07.12.2020, 08:30 Uhr kommt es in der Hauptstraße in Idar-Oberstein in Höhe der Hausnummer 343 zu einer Sachbeschädigung an einem ordnungsgemäß geparkten PKW.