Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Eine 18-Jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw die K80 von Merscheid in Richtung Horath. Im Bereich einer Linkskurve kam die Autofahrerin, mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, kurz nach rechts auf den angrenzenden Grünstreifen ab. Bei dem Versuch den Pkw wieder auf die Straße zu lenken bricht das Fahrzeugheck aus. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach liegend in der Straßenmitte zum Stehen.

Glücklicherweise blieb die Fahrerin unverletzt. Am Pkw entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Da die K 80 durch den auf dem Dach liegenden Pkw in beide Richtungen nicht mehr passierbar war, wurde der Streckenbereich bis zur Bergung des Pkws, für rund eine Stunde gesperrt.



