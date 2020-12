Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 23:01 Uhr

Schweich

PKW rollt in die Mosel

Am Dienstag, dem 15.09.2020, gegen 20:00 Uhr, rollte eine PKW – aufgrund unzureichender Sicherung gegen das Wegrollen – an einer Wasserrampe bei Schweich in die Mosel.