PKW mit Sachschaden im Schwarzen Weg

Am Freitag, 05.07.2024 kam es in der Straße „Schwarzer Weg“ in Trier-Quint zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein parkender Pkw der Marke Citroen (Farbe Schwarz) war hierbei in Längsaufstellung am Straßenrand abgestellt. Im Zeitraum zwischen 12.00 und 13.00 Uhr entstand an der Beifahrerseite, die in Richtung des Bürgersteigs zeigte, ein Lackschaden im unteren Bereich.

Möglicherweise könnte ein Fußgänger, gegebenenfalls mit einem Fahrrad oder einem Handwagen, den Schaden verursacht haben. Die verantwortliche Person verließ die Örtlichkeit, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der entstandene Sachschaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502 9157 0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich

Telefon 06502 9157-0

Telefax 06502 9157-50

pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





