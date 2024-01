Pkw Mini bei Unfallflucht beschädigt

Lackanhaftungen am beschädigten Pkw Mini Foto: Polizeidirektion Trier

Das Fahrzeug war in Fahrtrichtung Trierer Straße vor dem Haus Nr. 10 geparkt. Dort stand der Pkw bis ca. 01.15 Uhr in der Nacht.



Am Sonntagmorgen entdeckte die Eigentümerin eine Unfallbeschädigung an ihrer Fahrertür. Dort waren in einer Höhe 34 – 61 cm mehrere Kratzspuren festzustellen, die markante rote Lackanhaftungen aufwiesen. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.



Die Polizei Birkenfeld sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können. Es ist davon auszugehen, dass in der Sackgasse womöglich ein Fahrzeug drehte oder rangierte und dabei den Unfallschaden verursachte. Hinweise bitte unter Tel. 06782-9910 an die Polizei Birkenfeld.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell