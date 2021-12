Pkw kollidiert mit Verkehrszeichen und flüchtet von der Unfallstelle

Am vergangenen Dienstag, 28.12.2021, gegen 20:35 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Güterstraße/Brückenstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.



Laut Zeugenaussagen befuhr ein weißer Audi, vermutlich Modell A 6, die Güterstraße stadteinwärts und bog an der Einmündung zur Brückenstraße nach links ab.

Beim Abbiegevorgang fuhr er gegen das auf der dortigen Verkehrsinsel angebrachte Verkehrszeichen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Das Verkehrszeichen wurde hierbei beschädigt.



Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall, insbesondere zu dem flüchtigen Pkw, machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saarburg unter der Tel.-Nr.: 06581/9155-0 zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581/9155-0





