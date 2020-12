Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 10:51 Uhr

Der Volvo stand in der Straße Im Weerberg in Konz-Berensborn. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR.



Hinweise bitte an die Polizeiwache Konz, Tel.: 06501/92680.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Konz



Telefon: 06501/ 9268-0

pwkonz@polizei.rlp.de



