Pkw durch herabfallende Ladung eines entgegenkommenden Lkw beschädigt

Kurz hinter dem Kreisverkehr Möbel Martin verlor der Lkw Ladung in Form eines größeren Spielzeugautos. Ein entgegenkommender Pkw wurde durch die herabfallende Ladung an der Fahrzeugfront beschädigt.

Der Lkw setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Trier fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Laut Aussage des Geschädigten handelte es sich um einen weißen Lkw. Nähere Angaben liegen bis dato nicht vor.

Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca.3000,- EUR.



Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall, insbesondere dem flüchtigen Lkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Tel-Nr.: 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.



