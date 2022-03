Oberbillig

Pkw durch Graffiti erheblich beschädigt

In der Zeit zwischen Montag, 28.02.2022, 18:30 Uhr und Dienstag, 01.03.2022, 07:30 Uhr, wurde ein in der Ortslage Oberbillig, in der Straße „Am Heidenborn“, abgestellter roter Mazda durch weiß-rosafarbene Graffitisprühereien am gesamten Fahrzeug erheblich beschädigt.