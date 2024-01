PKW brennt auf der B268

Am Mittwochnachmittag, 24.01.2024 kam es auf der B268 zwischen Trier und Konz-Niedermennig zum Vollbrand eines PKW.

Ausgebrannter PKW auf der B268 Foto: Polizeidirektion Trier

Der Citroen der aus dem Kreis Trier-Saarburg stammenden Fahrzeugführerin geriet aus bislang ungeklärten Gründen während der Fahrt in Brand. Am PKW entstand Totalschaden, verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten musste die B268 zeitweise voll gesperrt werden, sodass es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Trier und die Polizeiinspektion Trier.



