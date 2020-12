Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 02:20 Uhr

Schweich

PKW beschädigt, Verursacher flüchtig

Am Donnerstag, dem 08.09.2020, zwischen 09:30 und 10:00 Uhr, wurde ein weißer Transporter, der am Fahrbahnrand eines Wirtschaftsweges in den Weinbergen der Gemarkung Schweich, gegenüber der Ortslage Longuich geparkt war, von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift und beschädigt.