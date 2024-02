Trier-Ehrang

PKW beschädigt und von Unfallstelle geflüchtet

In der Zeit vom 08.02.2024, 17:30 Uhr bis 09.02.2024, 11:10 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Trier-Ehrang, in der Straße „Hinter Schlax“ ein PKW der Marke Opel von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt.