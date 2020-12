Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 04:20 Uhr

Schweich

PKW beschädigt mehrere Verkehrszeichen und flüchtet

Am Samstag, 26.09.2020, gegen 22.00 Uhr, beschädigte ein PKW in der Brückenstraße in Schweich mehrere Verkehrsschilder auf einer Verkehrsinsel und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.