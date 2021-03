Trier-Ehrang

PKW beschädigt

Ein grauer Toyota wurde am 24.03.2021 mit einem angehängten Anhänger in der Merowingerstraße in Trier-Ehrang unbeschädigt gegen 18.00 Uhr abgestellt. Der oder die Täter/-in beschädigten das Fahrzeug auf der Beifahrerseite mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes.