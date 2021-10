Pferdediebstahl

Gestohlen wurden ein Painthorse, Farbe braun/weiß mit einem markanten weißen Gesicht und ein Quarterhorse, Farbe fuchsbraun.

Die Nachsuche der Eigentümer mit einem Spürhund endete etwa 100 Meter von der Koppel entfernt, dort wurden die Pferde vermutlich in einen Anhänger geladen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere in Hinsicht auf ein geeignetes Transportmittel für Pferde oder verdächtige Personen in diesem Bereich.



