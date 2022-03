Idar-Oberstein

Personenkontrolle endet mit fast vier Promille im Krankenhaus

Am 28.03.2022 wurde gegen 14:45 Uhr an dem „Maler-Wild-Platz“ in der Fußgängerzone Idar eine augenscheinlich volltrunkene, männliche Person gemeinsam vom kommunalen Vollzugsdienst der Stadt sowie der PI Idar-Oberstein kontrolliert.