Parkplatzrempler verursacht hohen Sachschaden und flüchtet

Am 22.05.2024 verursachte ein unbekannter Autofahrer einen hohen Sachschaden beim Rangieren auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein.