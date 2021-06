Parkplatz Ruder Club Trier/PKW massiv beschädigt

Am Samstag den 19.06.2021 wurde zwischen 17:00 – 19:00 Uhr auf dem Parkplatz des Ruder Club Trier "An der Jugendherberge 3, ein VW Tiguan massiv beschädigt.

Der/die Täter nutzten hierbei eine massive Eisenstange mit Betonfuß und schlugen damit mehrfach auf den dort geparkten Pkw ein. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen, unter 065197795210.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Trier

Kürenzer Straße 3

54292 Trier

Telefon: 0651/9779-5210

Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de





