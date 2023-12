Parkender PKW beschädigt – Unfallverursacher flüchtig

Symbolbild Foto: dpa

Aufgrund des dortigen Weihnachtsmarktes parkte die Geschädigte mit ihrem BMW in Längsaufstellung auf besagtem Zufahrtsweg. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Rangieren in oder aus einer Parklücke den PKW der Geschädigten an der Fahrzeugfront und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@poizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



