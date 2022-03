parkende PKW in der Layenstraße in Idar zerkratzt

Zu einer Sachbeschädigung an bisher zwei bekannten Fahrzeugen kam es im Bereich der Layenstraße im Stadtteil Idar.

Eine bisher unbekannte Person zerkratzte mittels einem spitzen Gegenstand die jeweiligen Fahrzeugseiten der Autos. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Tatzeit war die Nacht vom Dienstag, 08.03. bis Mittwochmorgen, 09.03.2022. Wer in der entsprechenden Zeit, im Bereich der Hausnummer 12 der dortigen Einbahnstraße Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei in Idar-Oberstein zu melden.



