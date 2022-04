Osterbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Am Karfreitag, den 15.04.2022, kam es gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Ortschaft Weitersbach, bei dem ein Fahrzeugführer, aufgrund des Einflusses von Alkohol, von der Fahrbahn abkam und anschließend mit der Leitplanke und zwei Verkehrsschildern kollidierte. Der Fahrer wurde hierdurch nicht verletzt, hatte aber dennoch eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Im Verlauf des Tages kam es im Bereich des Allenbacher Weihers zu einem Hundebiss. Hier wird auf die bereits gefertigte Pressemeldung verwiesen. Gegen Abend musste die Polizei Idar-Oberstein zu einer randalierenden Person fahren, welche die Wohnung zunächst nicht verlassen wollte. Der alkoholisierten Person wurde ein Platzverweis für die Wohnung ausgesprochen und seine mitgeführten Sachen durchsucht. Da die Person die Wohnung, trotz mehrfacher Androhung der Ingewahrsamnahme bei Nichtbefolgen des Platzverweises, nicht verlassen wollte, wurde er durch die Beamt*innen in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er Widerstand. Verletzt wurde dadurch niemand. In der Nacht auf den 16.04.2022 musste hiesige Dienststelle ebenfalls eine Person in Gewahrsam nehmen, welche zuvor seine Ehefrau geschlagen und beleidigt hatte und dem anschließenden Platzverweis ebenso nicht nachkommen wollte.



Am 16.04.2022 kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.



Am Ostersonntag, den 17.04., kam es, gegen 10 Uhr, in Oberhosenbach zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person, die mit ihrem Fahrrad auf einen ordnungsgemäß geparkten PKW auffuhr und sich hierbei leicht verletzte. Gegen 20 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Rollerfahrer im Bereich der Hauptstraße in Oberstein auf, der anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Der Fahrer flüchtete nach Erkennen des Streifenwagens fußläufig, erschien aber während der Sachverhaltsaufnahme erneut vor Ort und gab zu, gefahren zu sein. Die entsprechende Fahrerlaubnis, sowie einen gültigen Versicherungsschutz hatte er nicht. Gegen 21:30 Uhr wurde über die Integrierte Rettungsleitstelle eine Bedrohung von Rettungskräften auf der L160 mittels Messer gemeldet. Vor Ort konnte der Beschuldigte widerstandslos fixiert und durchsucht werden. Bei der anschließenden Absuche durch die FFW konnte das Tatmittel aufgefunden werden. Da der Beschuldigte alkoholisiert war, wurde ihm im Klinikum Idar-Oberstein eine Blutprobe entnommen. Aufgrund seines psychischen Zustandes musste er in der Psychiatrie untergebracht werden. Bei der hierzu nötigen Fixierung beleidigte er den Assistenzarzt rassistisch und bespuckte einen Polizeibeamten.



Am Ostermontag wurde eine Sachbeschädigung im Bereich „Reichelsdell“ angezeigt, bei dem zwei Fahrzeuge besprüht wurden. Auf einem Fahrzeug konnte ein Hakenkreuz und auf der Fahrbahn die Beleidigung „Pidaras“ festgestellt werden. Zur gleichen Zeit konnte erneut der gleiche Rollerfahrer fahrend angetroffen werden, welcher bereits am Vortag kontrolliert werden konnte. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und der Roller sichergestellt. Gegen Abend kam es in Wirschweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug mit einem am Rand abgeparkten Fahrzeug zusammenstieß. Während der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin festgestellt werden. Dementsprechend wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen 01:15 Uhr kam es durch einen Steinwurf zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Durch bisher unbekannte Täter wurde auf der B422, von Idar kommend in Fahrtrichtung Bahnhof, im Bereich des Geschäftes „Jeans&Jeans“ ein Stein auf die Fahrbahn geworfen. Ein Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit diesem. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend. Das Fahrzeug wurde hierdurch leicht beschädigt.



Falls Zeugen hierzu Angaben machen können, werden sie gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.



