Oberkirn- Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht zum Dienstag, 09.07.2024 zwischen 21:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Hauptstraße in Oberkirn.