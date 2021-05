Obere Meitzenbach: Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen

Im Zeitraum vom 08.05.2021 bis 09.05.2021 und vom 18.05.2021 bis 19.05.2021 wurden im Bereich Obere Meitzenbach im Stadtteil Idar zwei an der Straße geparkte Pkw beschädigt.

Dabei wurde der Lack der Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter mittels eines spitzen Gegenstands zerkratzt. An den Fahrzeugen entsteht je ein geschätzter Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Sachbeschädigung.

Sachdienliche Hinweise können an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden.



