Kordel

Notsituation ausgenutzt – Baugeräte entwendet

Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 16.08.2021 bis 20.08.2021 Zugang zu einem Einfamilienhaus in der St. Amandus-Straße in Kordel. Da im Wohnhaus die Fenster geöffnet waren, um das Haus vom Hochwasser zu trocknen, nutzten die unbekannten Täter diese Lage aus, um in das Wohnhaus zu gelangen.