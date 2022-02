Trier

Notarztfahrzeug beschädigt, Unfallverursacher flüchtig

Am Mittwoch, dem 16.02.22, war in der Zeit von 09.30 Uhr bis 10.15 Uhr der Notarzt in der Löwenbrückener Straße in Trier eingesetzt, das Fahrzeug wurde am Straßenrand abgestellt.