Am Mittwoch, 09.12.2020, kam es gegen 01.10 Uhr, im Bereich des Pacelliufers, zu einer Nötigung durch dichtes Auffahren.

Beteiligt war ein weißer SUV sowie ein silberner Skoda. Zur Tatzeit befand sich ein blauer Mercedes ebenfalls am Pacelliufer und dürfte den Sachverhalt beobachtet haben. Der Fahrer des Mercedes, sowie mögliche weitere Zeugen, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 0651-97795210 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.



