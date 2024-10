L46. Schweich/ Zemmer (ots) – Am Mittwoch, 02.10.2024, gegen 22:30 Uhr kam es auf der L46 im Bereich der Abfahrt Zemmer OT Roth zu einer Nötigung im Straßenverkehr.

Hierbei soll ein kleiner, weißer Kastenwagen von Trier kommend, in Fahrtrichtung Zemmer, einem vorausfahrenden Pkw über eine längere Strecke sehr dicht aufgefahren sein. Dabei wurde der Sicherheitsabstand derart unterschritten, dass die Vorausfahrende sich gehemmt fühlte die Geschwindigkeit zu reduzieren. Im Anschluss habe der Kastenwagen den vorausfahrenden und einen weiteren Pkw im Kurvenbereich riskant überholt. Hieraufhin wurden möglicherweise weitere Verkehrsteilnehmer genötigt bzw. gefährdet.



Zeugen des Vorfalls oder weitere mögliche Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502-9157 0 in Verbindung zu setzen.



