Trier. B51 (ots). Am Montag, 29.01.2024 gegen 07:30 Uhr, fuhr ein vermutlich dunkler VW Tiguan die B51 von Bitburg kommend in Fahrtrichtung Trier und verursachte hierbei mindestens eine Nötigung im Straßenverkehr, indem dieser einen anderen Verkehrsteilnehmer ausbremste.

Außerdem fiel der VW Tiguan durch eine aggressive Fahrweise auf, da dieser mit überhöhter Geschwindigkeit, betätigtem Blinker und Lichthupe mehrere Fahrzeuge riskant überholte.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen oder weitere Geschädigte. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu dem unbekannten Fahrer oder der unbekannten Fahrerin machen kann, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Trier.



