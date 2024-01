Nötigung im Straßenverkehr

Am 13.01.2024, gegen 15:30 Uhr, kommt es auf der B327 zwischen Malborn und Thalfang, Höhe der Ortslage Hilscheid, zu einer Nötigung von Verkehrsteilnehmern.

Auf der Bundesstraße wurden laut Zeugenaussagen mehrere PKW durch eine bislang unbekannte männliche Person angehalten, indem sich die Person geradewegs vor die Fahrzeuge stellte und so die Weiterfahrt verhinderte.

Zudem versuchte die Person die PKW-Tür eines Fahrzeuges zu öffnen. Vor Eintreffen der Polizei konnte die unbekannte Person die Tatörtlichkeit verlassen.



Die Person wird durch die Zeugen auf etwa 30 Jahre geschätzt. Bekleidet war sie zum Tatzeitpunkt mit einem dunklen Pullover und einer dunklen Arbeitshose mit auffälligen seitlich angebrachten Neonstreifen. Auffällig dürften zudem die „Badelatschen“ der Marke Puma gewesen sein, welche der Täter zu diesem Zeitpunkt trug.



Möglicherweise war der Täter in Begleitung einer weiteren männlichen Person, welche jedoch nicht weiter beschrieben werden kann. Lediglich die Oberbekleidung, vermutlich ein rot-kariertes Hemd, ist bekannt.



Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren möglichen Geschädigten dieses Vorfalles.

Können weitere Hinweise zu den Personen gegeben werden?



Hinweise werden von der Polizeiinspektion Morbach entgegen genommen.



