Archivierter Artikel vom 07.09.2020, 19:01 Uhr

Konz

Niedermennig: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Mittwoch, 02.09.2020 in der Zeit von 12:30 Uhr bis 22:00 Uhr wurde in der Wendelinstraße in Konz-Niedermennig an einem auf einem Privatgrundstück abgestellten Wohnwagen die Handbremse der Anhängerkupplung gelöst.