Neue Details zur Fahndung nach schwerem Unfall in der Ostallee

Dieser soll sich mit dem grau/schwarzen Audi A6 Limousine, Baujahr zwischen 2004-2011, ab dem Bereich des Stadtbads ein Rennen in Richtung Ostallee geliefert haben.

Laut Zeugen waren französische Kennzeichen am Audi angebracht.



Zeugen, die Angaben zu beiden Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich umgehend an die Polizeiinspektion Trier

zu wenden. Tel.: 0651 / 9779 – 5220



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-9779-5220

www.polizei.rlp.de/pd.trier



