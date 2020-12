Archivierter Artikel vom 02.10.2020, 16:01 Uhr

Wasserliesch

Nazi-Symbole auf dem Moselradweg bei Wasserliesch

Am Mittwoch, 30.09.2020, 19:19 Uhr, meldet ein 15 jährige Schüler aus Wasserliesch über das Onlineportal Online-Wache, dass auf dem Moselradweg in Höhe der Kirche Wasserliesch an der dortigen Unterführung Nazisymbole auf den Boden gesprüht wurden.