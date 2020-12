Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 12:01 Uhr

Am 10.09.2020 zwischen 18:20 und 19:00 Uhr ist es auf dem Media-Markt Parkplatz in Nahbollenbach zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Dabei wurde ein schwarzer VW Passat an der rechten hinteren Fahrzeugseite durch Kratzer beschädigt. Der PKW war unmittelbar vor dem Markt auf der zweiten Parktasche geparkt. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug liegen keine vor.



Zeugen, welche weitere Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich an hiesige Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de zu wenden.



