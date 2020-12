Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 13:40 Uhr

Zu einem PKW Aufbruch kam es über das Wochenende von Freitag, den 6. November auf Montag, den 9. November im Gewerbegebiet in der John-F. Kennedy-Straße. Unbekannte Täter haben hier ein Firmenfahrzeug, welches im Hinterhof eines dort ansässigen Geschäftes stand, angegangen.

Idar-Oberstein (ots) – Zu einem PKW Aufbruch kam es über das Wochenende von Freitag, den 6. November auf Montag, den 9. November im Gewerbegebiet in der John-F.-Kennedy-Straße. Unbekannte Täter haben hier ein Firmenfahrzeug, welches im Hinterhof eines dort ansässigen Geschäftes stand, angegangen. Zunächst verschafften sie sich durch Einwerfen beider Seitenscheiben Zugriff auf den VW Caddy. Aus dem Innenraum entwendeten sie hochwertiges Werkzeug. Doch hierbei blieb es nicht. Die Täter montierten zusätzlich die Außenspiegel ab und entwendeten nach Öffnen der Motorhaube die Plastikabdeckung des Motors sowie die Dämmwolle der Haube.



Vor allem Passanten, die den Radweg über das Wochenende nutzten und verdächtige Wahrnehmungen auf der Rückseite der dort ansässigen Firmen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781-561-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner:

Bianca Veldenzer, POK'in

Telefon: 06781 / 561-0

Telefax: 06781 / 561 -150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell