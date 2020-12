Des weiteren wurden mehrere am Straßenrand abgestellte Pkw`s durchwühlt. Gg. 01.35 Uhr suchten bisher unbekannte Täter in der Ortslage Hermeskeil-Höfchen ein Wohnhaus in der Friedrichstraße auf. Sie versuchten mit einem Hebelwerkzeug über eine Terrassentür in das Haus zu gelangen, was jedoch misslang. Weiterhin wurde durch unbekannte Täter in der Straße Hermeskeil, Lascheider Hof, ein Pkw Ford durchwühlt und ein hochwertiges Gerät daraus entwendet. In Hermeskeil, Gartenfeldstraße, hatte der Besitzer seinen Pkw Ford ebenfalls an der Straße abgestellt. Auch hier durchwühlte man das Fahrzeug nach Wertsachen. Bisher konnte man lediglich das Fehlen des Fahrzeugscheins feststellen. Ob die beiden Pkw offen standen oder hierin eingebrochen wurde, steht bisher nicht fest. Es konnten jedoch keine Einbruchsspuren festgestellt werden. Es wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen. Hinweise zu den vorgetragenen Sachverhalten nimmt die Polizei in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder Email pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegen.



