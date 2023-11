Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall zwischen Allenbach und Katzenloch

Wie bereits um 15:06 Uhr in einer Sofortmeldung gesteuert, kam es am heutigen Mittag, gegen 14:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 422 zwischen den Ortslagen Allenbach und Katzenloch.

Hierbei befuhr der 36-jährige Fahrer eines VW Polo die B422 von Allenbach kommend in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Beim Versuch einen vorausfahrenden LKW zu überholen, übersah er einen entgegenkommenden Opel Astra.

In dem Opel befand sich neben der 64-jährigen Fahrzeugführerin, auch ein 8-jähriges Mädchen als Beifahrerin.



Es kam zur Frontalkollision beider Fahrzeuge, wobei alle unfallbeteiligten Personen schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurden.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es wird eine Gesamtschadenshöhe von ca. 18.000 Euro angenommen.



Zur weiteren Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben.



Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B422 zwischen Allenbach und Katzenloch von ca. 14:45 Uhr – 18:30 Uhr vollgesperrt werden.

Entsprechende Umleitungen über die Ortslagen Wirschweiler – Sensweiler wurden eingerichtet.

Der Streckenabschnitt ist nun wieder freigegeben und kann befahren werden. Die Umleitung wurde aufgehoben.



Neben zwei Streifen der Polizeiinspektion Idar-Oberstein befanden sich der DRK Rettungsdienst, die ADAC-Luftrettung, die Freiwillige Feuerwehr der VG Herrstein-Rhaunen, sowie die Straßenmeisterei Birkenfeld im Einsatz.



