Nachtragsmeldung zu „Größere Suchmaßnahmen wegen verdächtiger Wahrnehmungen in Kürenz – Polizei und Feuerwehr bitten um Mithilfe“ der Polizeiinspektion Trier vom 14.09.2024, 15:22 Uhr

Ergänzend zur um 15:22 Uhr gesteuerten Pressemeldung hinsichtlich der Suchmaßnahmen in Trier-Kürenz teilt die Polizeiinspektion Trier mit, dass eine Absuche der umliegenden Waldgebiete und Fußwege mit Einsatzkräften, einer Drohne der Feuerwehr sowie einem Polizeihubschrauber keine weiteren Erkenntnisse erbracht hat.

Derzeit gibt es keine konkreten Hinweise auf eine mögliche Straftat oder eine Person in hilfloser Lage.



Mögliche Zeugen werden weiterhin gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der 0651-9779-5210 in Verbindung zu setzen.



