Hoppstädten-Weiersbach

Nachtragsmeldung zu der zuvor übermittelten Sofortmeldung

In den späten Abendstunden des 23. März 2021 kam es in einem Bürogebäude am Campus in Hoppstädten-Weiersbach (OT Neubrücke) zu einer Rauchentwicklung unklaren Ursprungs.