Nachtrag zur Pressemeldung vom 25.12.2021 -17:54 Uhr- „Schmerzhafter Hundebiss, Hundehalter in Tiefenstein gesucht“

Idar-Oberstein (ots) –



In der o.g. Pressemitteilung bat die Polizeiinspektion Idar-Oberstein um Hinweise bezüglich des gesuchten Hundebesitzers.



Dieser meldete sich am Abend des 25.12.2021 auf hiesiger Polizeidienststelle und äußerte sich zum geschilderten Sachverhalt. Der genaue Tathergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizeiinspektion Idar-Oberstein.



