Nachtrag zur Pressemeldung „Vandalismus in Trierer Fußgängerzone“ vom 14.06.2024, 05.25 Uhr

Im Zusammenhang mit den mutmaßlichen Sachbeschädigungen in der Trierer Innenstadt in der Nacht auf den 14.06.2024 hatten eingeleitete Fahndungsmaßnahmen das Ergreifen zweier Jugendlicher zum Ergebnis.

Ob die beiden jungen Männer für die zahlreichen umgestürzten Blumenkübel, Mülleimer und dislozierter Außenanlangen von Gastronomiebetrieben verantwortlich sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das genaue Ausmaß der Handlungen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eindeutig zu beziffern. Hinweise darauf fanden sich in weiten Teilen der Trierer Innenstadt.



Die PI Trier bittet sowohl von den Taten betroffene Geschädigte als auch Zeugen, die zwischen 02.30 und 03.00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Wache unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.



