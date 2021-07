Trier

Nachtrag zu: Nach Pkw-Diebstahl in Koblenz: Verfolgungsfahrt in Trier und Täterfestnahme

Der Fahrer des zuvor in Koblenz entwendeten Ford C-Max wurde am 07.07.2021 dem Haftrichter in Trier vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.