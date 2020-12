Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 11:01 Uhr

Konz

Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Verkehrsunfallflucht in Konz, Granastraße Am Sonntag 16.08.2020 im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 22.10 Uhr wurde in Konz, Granastraße 26, Höhe des dortigen Hotels, ein parkender roter Hyundai komplett an der linken Fahrzeugseite beschädigt.