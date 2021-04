Nach Unfall an belebter Kreuzung: Zeugen gesucht

Am Mittwoch, 28.04.2021, gegen 01.35 Uhr erreichte die Polizei Trier die Mitteilung über einen Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung St. Barbara-Ufer / Kaiserstraße. Dort hatte ein auf der Uferstraße in Richtung Norden fahrender VW Passat seine Fahrspur nach rechts verlassen und war gegen ein massives Stahlgeländer geprallt.

Trier (ots). Am Mittwoch, 28.04.2021, gegen 01.35 Uhr erreichte die Polizei Trier die Mitteilung über einen Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung St.-Barbara-Ufer / Kaiserstraße. Dort hatte ein auf der Uferstraße in Richtung Norden fahrender VW Passat seine Fahrspur nach rechts verlassen und war gegen ein massives Stahlgeländer geprallt.



Bei Eintreffen der Streifen konnte zwar der stark beschädigte Pkw vorgefunden werden, der Fahrer hatte es aber offenbar vorgezogen, die Unfallstelle vorab zu verlassen und seiner Wege zu gehen.

Nach kurzer Fahndung konnte der Fahrer dann schließlich am Moselradweg geschnappt werden. Er war zwar unverletzt, dafür jedoch stark alkoholisiert und vermutlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es bestehen keine Zweifel an seiner Fahrereigenschaft.



Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens erhofft sich die Polizei nun weitere Zeugenaussagen, da der Kreuzungsbereich auch zur Nachtzeit frequentiert ist und der Unfall womöglich beobachtet wurde.

Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Trier unter 0651-9779/5210 entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell