Mutwillige Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Im Zeitraum vom 13.02.2024 bis zum 14.02.2024 wurden in der „Rass Straße“ in der Ortslage Horath mehrere Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand beschädigt.

Die Fahrzeuge wurden im oben genannten Zeitraum am Fahrbahnrand abgestellt. Am darauffolgenden Tag stellten die Fahrzeughalter unabhängig voneinander die Schäden an ihren Fahrzeugen fest. Aufgrund der Vielzahl an Beschädigungen ist nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer mutwilligen Sachbeschädigung auszugehen.



Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzten.



