Mutmaßlicher Verkehrsunfall in der Ortslage 54411 Rorodt

Am Morgen des 20.09.2024 wurde die Polizeiinspektion Morbach gegen 05:18 Uhr durch eine Mitbürgerin darüber informiert, dass sich im Bereich der Doppelkurve der Ortsstraße am Ortseingang Rorodt ein schwarzer Motorradhelm auf der Fahrbahn befinden würde.

Eine entsandte Streife konnte den Helm und zudem eine kleine, bereits angetrocknete Blutspur auf dem Bürgersteig an der genannten Örtlichkeit feststellen. Eine verunfallte Person befand sich nicht mehr vor Ort. Der Motorradhelm wurde sichergestellt. Da ein Verkehrsunfall mit einem möglichen Fremdverschulden derzeit noch nicht ausgeschlossen werden kann, fragt die Polizeiinspektion Morbach:



Gibt es Zeugen, die Angaben zu dem mutmaßlichen Verkehrsunfall in der Nacht vom 19.09.2024 auf den 20.09.2024 tätigen können?



Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle.



