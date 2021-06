Muss sowas wirklich sein? Unbekannter zerkratzt Fahrzeug

„Schotterparkplatz“ in der Göttschieder Straße in Idar-Oberstein ein Skoda Octavia von einem unbekannten Täter im Heckbereich zerkratzt.



Mittels eines spitzen Gegenstandes wurde ein ca. 90 cm langer Kratzer verursacht. Die Sinnhaftigkeit dieses Verhaltens wirft Fragen auf!!!!



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im o. g. Tatzeitraum verdächtige Personen auf dem Parkplatz wahrgenommen oder die Tat sogar beobachtet?



Hinweise bitte unter 06781/561-0 an die Polizei in Idar-Oberstein.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

PI Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



