Kirf

Munitionsfund bei Bauarbeiten

Anlässlich von Bauarbeiten in der Kirchstraße in Kirf wurde am Montag, dem 03.08.2020, gegen 10:30 Uhr, in einer Tiefe von 3-4 Metern unter der Erdoberfläche durch einen Bagger ein Artilleriegeschoss aus dem zweiten Weltkrieg freigelegt.