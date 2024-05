Motorradfahrer tödlich verunglückt

Anzeige



Der 19-jährige Motorradfahrer befuhr die Steigungsstrecke aus Richtung B 419 kommend in Richtung Wincheringen Ortsmitte und verlor Eingangs einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine,

wodurch er zu Fall kam.

Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, trotz sofort eingeleiteter 1. Hilfe Maßnahmen, verstarb.



Im Einsatz befanden sich die FFW Wincheringen, die Air Rescue Luxemburg, der Rettungsdienst des DRK, First Responder von der Obermosel, zwei Seelsorger sowie die Polizei Saarburg.



